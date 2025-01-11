Müftüye ‘çocuğa taciz’ suçlaması

Harcamalarıyla gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı’nda cinsel istismar ve taciz skandallarının sonu gelmiyor. Şimdi de Eskişehir Beylikova İlçe Müftüsü İshak Yıldırım “çocuğa karşı cinsel taciz”le suçlandı.

İddiaya göre, Müftü İshak Yıldırım, kentteki bir imam hatip ortaokulunda din dersine girerken 12 yaşındaki 7’nci sınıf öğrencisi kız çocuğuna istismar dolu mesajlar atmaya başladı. Çocuk, 7 Ocak 2025’te yaşadıklarını karakol ifadesinde şöyle anlattı:

“İmam hatip ortaokulunda 7’nci sınıf öğrencisiyim. İshak Yıldırım geçen sene Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimize giren, okulumuzda ücretli öğretmen olarak çalışan müftülük görevlisidir. Bu sene Beylikova ilçesine atandığını biliyorum. Kendisi geçen sene dersimize gelmeye başladıktan sonra 2023 yılı Ekim ayında Instagram üzerinden hesabımı ekledi. Arada hikâye paylaşımları yapıyordu. Bu nedenle bu hesabı onun kullandığı konusunda eminim. Bana ‘Eskişehir’e gelirsen gezeriz, çay içeriz’ gibi şeyler yazdı. Özellikle birkaç kez görüşmek istediğin belirtti. Daha sonra 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı ve okul açıldı. Artık İshak Yıldırım bizim dersimize girmiyordu ve Beylikova ilçesine gitmişti. 2024 yılı Ekim ayında İshak Yıldırım okulumuzu ziyarete geldi. Öğrencileri Cuma namazına götürdü.

‘ARKADAŞINA SÖYLEME’

Ben sürekli yazışmaya ısrarla devam etmesi nedeni ile şüphelendim ve artık yazmasından rahatsız oldum ve Kasım ayının ikinci yarısında tam tarihini hatırlamadığım bir zamanda kendisini takipten çıktım, onu da takipten çıkarttım. Sürekli bana yazmasından dolayı şüphelendiğim için ‘Hocam bayağıdır bana yazıyorsunuz, bir şey mi söylemek istiyorsunuz?’ yazdım. O da bana ‘Evet ben senden hoşlanıyorum…’ yazdı. Bana en yakın arkadaşıma dahi söylemememi söyledi. ‘Daha samimi olalım. Senden olumlu haber bekliyorum. Seni seviyorum. Senin güzelliğini yeni fark etmeye başladım. Gerçi yaşın çok küçük. Ben neredeyse senin baban yaşındayım. Biraz da onun etkisi var tabii ki, aramızda ilişki olursa nasıl olacak? Sen de kabul edersen mesela? Senden haber bekliyorum ona göre ama iyi haber olsun’ yazdı.

Daha sonra bana yanıma gelmek istediğini yazdı. Ayrıca ‘seninle vakit geçirmek bana iyi gelecek. Mesela sana sarılıp öpebilecek miyim yoksa sadece oturup konuşacak mıyız? Senin yaşın küçük olduğu için sonra acaba bundan dolayı pişman olur musun, ondan dolayı da üzülür müsün?’ diye de yazdı. Son cümlelerinde niyetinin iyi olmadığını anladım ve kendisini hemen engelledim. Ben görüşmeyi sonlandırmadan önce İshak Yıldırım'a kendisini polise şikâyet edeceğimi söyledim. Bana ‘Beni polise verme, hesabımı kapatırım. Bir daha da seni rahatsız etmem’ yazdı. Sonra da Instagram hesabını kapattı. Tacizde bulunduğu için İshak Yıldırım’dan şikâyetçiyim.”

HÂLÂ GÖREVDE

Taciz mesajlarının çıktıları da polise teslim edilirken BirGün’ün edindiği bilgilere göre, gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Yıldırım, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İlçe müftülüğünün internet sitesinde Yıldırım’ın hâlâ ismi ve fotoğrafı yer alıyor. Müftülük yetkilileri, “İki gündür müftü beye ulaşamıyoruz. Kendisinin durumu hakkında bir bilgimiz yok” dedi. BirGün’ün ulaştığı Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal ise “Dosyada gizlilik kararı olduğu için açıklama yapamam. Gerekli işlemler yapılıyor” dedi.