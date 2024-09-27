Müftüye ödül yağıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tartışmalı uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Erzurum’da, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda 2022’de yaşanan tecavüz ve şiddet nedeniyle açılan soruşturma kapsamında görevden alınan eski Palandöken Müftüsü Abdulhalim Acar, terfilerle ödüllendiriliyor.

Erzurum’da, Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda 2022 yılında yaşananlar Türkiye’de infial yarattı. Diyanet’e bağlı kursta 12 yaşındaki yedi çocuğun, kursta belletmen olarak çalışan Hakan Aslankafa tarafından istismar edildiği belirtildi.

İLK ÖDÜL 2022’DE

İstismarın ortaya çıkmasının ardından Aslankafa, 119 yıl ceza talebiyle yargılanırken yedi görevli de açığa alındı. Açığa alınanlardan biri de Erzurum Palandöken Müftüsü Abdulhalim Acar oldu. Ancak Acar’ın açığa alındıktan kısa bir süre sonra, 15 Mart 2022 tarihinde Ankara İl Müftü Yardımcısı olarak atanması dikkati çekti. Erzurum’daki istismarın, “Üzerini örtmekle” suçlanan Acar, 15 Mart 2022 tarihinden 2 Eylül 2024 tarihine kadar Ankara İl Müftü Yardımcısı olarak görev yaptı.

BÜYÜK YÜKSELİŞ

Acar’ın yükselişi Ankara müftü yardımcılığıyla da son bulmadı. Toplam iki buçuk yıl müftü yardımcılığı yapan Acar’ın, Ankara’nın en büyük ilçelerinden Altındağ’a 2 Eylül’de müftü olarak naklen atandı. Müftü Yardımcılığı döneminde Ankara İl Müftülüğü’nün internet sitesinde ismine yer verilmeyen Acar, Altındağ Müftülüğü’nün sitesine özgeçmişiyle birlikte eklendi.

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BENZER HİKÂYE

Erzurum’daki istismarın açığa çıkmasının ardından bölgeye giderek ailelerle görüşen ve “Davanın kapanması için aileleri ikna etmeye çalıştığı” öne sürülen yazar Sedide Akbulut’a da ödül gibi görevlendirme yapıldı. Tartışmaların odağındaki Akbulut, 1 Nisan 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü olarak göreve başladı.