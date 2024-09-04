Müge Anlı'da cinayet itirafı: Canlı yayında gözaltına aldılar

ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında, çorba içtikten sonra şüpheli şekilde hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün (53) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Yörük'ün eşi Sebile Yörük canlı yayında gözaltına alındı.

Osmaniye'de evinde çorba içtikten sonra fenalaşan ve şüpheli şekilde hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün ölümüne ilişkin oğlu Ömer Furkan Yörük, Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün eşi Sebile Yörük, 'üfürükçü' olduğu söylenen Mustafa Samagan'ın uygunsuz fotoğraflarını çekerek kendisini tehdit ettiğini, Mustafa ile dini nikahı kıydıklarını ve eşinin zehirlenerek öldüğünü canlı yayında söyledi.

Sebile Yörük "Mustafa, getirdiği suyu Mehmet'e içirmemi istedi, çocuklara o suyu içirmememi tembihledi. Mustafa'nın getirdiği suyu yaptığım tarhana çorbasına katıp Mehmet'e içirdim. Mustafa benimle evlenebilmek için kocamı öldürdü. Utandığım için sakladım" diye konuştu.

Sebile Yörük'ün cinayet itirafı karşısında Mustafa Samagan ise suçlamaları reddetti.

Sebile Yörük, daha sonra da yaptığı tarhana çorbasına katılan su ile eşinin öldüğünü belirtti. Sebile Yörük, "Tarhana çorbasından üç kaşık aldıktan sonra öldü" dedi.

Yayını ihbar kabul eden polis ekipleri yayına gelerek Üfürükçü Mustafa ve Sebile Yörük'ü gözaltına aldı.