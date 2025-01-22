Müge Anlı: Komşum iki evladıyla birlikte hayatını kaybetti

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de ihmaller ve denetimsizlik sonucu yaşanan yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybetti.

Sunucu Müge Anlı da faciada komşusu ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Anlı sunduğu programda şöyle konuştu:

"İnşallah vefat edenlerin sayısı artmaz. Benim komşum da iki evladıyla birlikte hayatını kaybetti. Nurlar içinde yatsın herkes. Ben yakınlarına başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Çok zor bir durum. Allah bir daha yaşatmasın diyorum gerçekten... 'Servetine güvenme bir kıvılcım yeter, güzelliğine güvenme bir sivilce yeter...' demiş atalarımız. Yangın çok zor bir şey gerçekten. Günlerdir Amerika'daki yangınları izledik. 'Nasıl olabilir' derken, tek bir otelde, söndürülemeyen yangında bu kadar canı yitirmek gerçekten çok üzücü."