Müge Anlı'yı 'ölüm büyüsü' ile tehdit etmişti: 'Manevi danışman' gözaltına alındı

Manevi danışman' olduğunu söyleyen ve katıldığı canlı yayında kendisini peygamber ilan ederek programın sunucusu Müge Anlı'yı 'ölüm büyüsü' ile tehdit eden Gönül Derman Aytimur, gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini ‘manevi danışman’ olarak tanıtan Gönül Derman Aytimur’un, insanları dolandırarak para aldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aytimur’un Nilüfer ilçesindeki 3 katlı evine baskın düzenledi. Oğlu ve köpeğiyle birlikte yaşayan Aytimur’un evinde 2 saat boyunca arama yapan ekipler, 'büyü' yapımında kullanıldığı iddia edilen materyallere el koydu.

GÖZALTINA ALINDI

Gönül Derman Aytimur, ‘677 sayılı tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kanununa muhalefet’ suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Aytimur hakkında ‘dolandırıcılık’ suçundan da inceleme başlatıldığı belirtildi.

KENDİSİNİ PEYGAMBER İLAN ETMİŞTİ

Gönül Derman Aytimur, kendisi tarafından mağdur edildiklerini öne süren kişilerin Müge Anlı'nın programına çıkması üzerine canlı yayına katılmıştı.

Aytimur, kendisini peygamber olarak ilan ederken, tepki gösteren Müge Anlı'yı da 'ölüm büyüsü' ile tehdit etmişti.

Derman Gönül Aytimur, canlı yayında "Ben Mehdi azamın hizmetçisiyim" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çarşamba günü herkes hazırlıklı olsun ve televizyonu arayıp da benim hakkımda konuşun lütfen. Onların yalancı olduğunu, asıl şarlatan onların olduğunu söyleyin ve çarşamba günü hepiniz imtihandasınız. Mehdi azamın askerlerinin hepsi imtihanımda, biz de imtihanındayız. 'Çarşamba gününe hazır olun' diye haber bana geldi. Efendimizin bildirdiği haberdir. Ben emrediyorum hepinize."