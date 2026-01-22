Müge Anlı’dan eşine tatlı sert eleştiri: "Tüm işleri ben yapıyorum"

Günüz programı sunucusu Müge Anlı, canlı yayında eşinin kendisine ev işlerinde destek olmadığını söyledi.

Anlı, sunduğu “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programında özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. 2022 yılında Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen sunucu, yoğun iş temposuna rağmen evdeki sorumlulukların tamamen “kendi omuzlarında olduğunu” dile getirdi.

Program sırasında çalışan kadınların yaşadığı zorluklara değinen Anlı, kendi ev yaşantısından örnekler vererek şu ifadeleri kullandı:

“Ben de çalışan bir kadınım ama evde tüm işleri ben yapıyorum. Yemek hazırlıyorum, sofrayı kuruyorum, çayı ben demliyorum. Eşim de ‘Bu kadın çalışıyor’ diye düşünmüyor.”