Muğla 2025’e Yeni Yıl Festivali ile merhaba dedi

Yurttaşların yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşaması için buz paten pisti, yılbaşı marketleri, çeşitli süslemelerle donatılan, farklı müzik gruplarına ev sahipliği yapan Menteşe Kent Meydanı’nda 2025 yılı büyük bir coşkuyla karşılandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ve 4 gün süren Muğla Yeni Yıl Festivali, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kent Meydanı’nda düzenlenen festivalde; buz paten pisti, yılbaşı marketleri, çeşitli süslemeler yer aldı. 31 Aralık’ı 1 Ocak 2025’e bağlayan gece Rock’a Balık grubu sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Yıl Festivaline katılan Eylül Baysal, “Gerçekten çok güzel olmuş. Ambiyans harika biz çok mutlu olduk. Gezdik eğlendik hediyeler aldık. Konseri beğendik ama buz pateni gerçekten iyi fikir” dedi. Nilda Ceren, “Bence öğrenciler için çok güzel bir etkinlik. Öğrenciler eğlenme şansı buldu. Böyle etkinlik ve konserlerin devamının gelmesini bekliyoruz” dedi.

“MUTLU, UMUTLU YARINLARA BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ta 2024’ü acısıyla, tatlısıyla geride bıraktıklarını söyledi ve yeni yılın mutluluğun, sevginin, umudun yılı olmasını diledi. Aras, “2025 Muğlalı hemşehrilerimiz, ülkemiz ve dünya için çok güzel bir yıl olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, barış içerisinde, sevgi ve aşk dolu bir yıl diliyorum. 2025’te yüzlerin güldüğü, herkesin mutlu olduğu bir Muğla hayal ediyor ve hedefliyoruz. Yılbaşı festivalimiz ile 7’den 70’e hemşehrilerimiz gönüllerince eğlendi ve yılbaşına hep birlikte girdik. Yeni yılda mutlu, umutlu yarınlara birlikte yürüyecek, hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz”dedi.