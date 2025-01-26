Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 9'u çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.