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Muğla açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, saat 09.22'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 05.07.2025 09:56
  • Giriş: 05.07.2025 09:56
  • Güncelleme: 05.07.2025 10:02
Muğla açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Muğla'da bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depreme ilişkin verilere yer verdi.

Buna göre, saat 09.22'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kayıt altına alındı.

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