Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında denizde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, saat 05.45'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçüldü ve sarsıntı yerin 34,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.