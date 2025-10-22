Giriş / Abone Ol
Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

Ortaca açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 22.10.2025 05:59
  • Giriş: 22.10.2025 05:59
  • Güncelleme: 22.10.2025 06:07
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Depo Photos

Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında denizde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, saat 05.45'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçüldü ve sarsıntı yerin 34,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

