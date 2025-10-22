Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Ortaca açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında denizde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, saat 05.45'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçüldü ve sarsıntı yerin 34,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 22, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz - [20.10 km] Ortaca (Muğla)
Tarih:2025-10-22
Saat:05:45:24 TSİ
Enlem:36.61306 N
Boylam:28.51778 E
Derinlik:34.46 km
Detay:https://t.co/VGLnjnJSJa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi