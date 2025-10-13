Muğla açıklarında sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 13.10.2025 15:25
Kaynak: DHA
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA Akçalı Adası açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Bodrum ilçesinde iskeleye yanaştırıldı.

Akçalı Adası açıklarında 17 metre uzunluğundaki bir yelkenli tekne motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, Bodrum Belediye Marina'ya yanaştırıldı. (DHA)

