Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Muğla açıklarında teknede rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi

Ajans Haberleri
  • 09.08.2025 21:50
  • Giriş: 09.08.2025 21:50
  • Güncelleme: 09.08.2025 21:50
Kaynak: AA
Muğla açıklarında teknede rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçesi açıklarında teknede rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.

Marmaris ilçesi açıklarında da gezi teknesinde rahatsızlanan kişinin tahliyesi, Sahil Güvenlik ekibince gerçekleştirildi.

Tahliye edilenler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol