Muğla açıklarında teknede rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi
Kaynak: AA
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçesi açıklarında teknede rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.
Marmaris ilçesi açıklarında da gezi teknesinde rahatsızlanan kişinin tahliyesi, Sahil Güvenlik ekibince gerçekleştirildi.
Tahliye edilenler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.