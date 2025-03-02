Muğla - Bodrum'da marinada bağlı motoryat yandı; o anlar kamerada

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, marinada bağlı motoryatta yangın çıktı. Yangın 1 saatte kontrol altına alındı, motoryatın yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bodrum merkezdeki bir marinada meydana geldi. Marinada demirli motoryat, bilinmeyen nedenle alev aldı. Görevliler motoryatı bağlı bulunduğu yerden açığa çekerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Alevlere karadan ve denizden müdahale edilirken, yangın, 1 saatte söndürüldü. Yatta büyük çapta hasar meydana geldi.

Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)