MUĞLA - Bodrum'da sıcak hava; sahiller doldu

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da yerli ve yabancı turistler, kumsalda güneşlenip, denize girdi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler, sahillere koştu. Hava sıcaklığının 28 derece, deniz suyu sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu Bodrum'da Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerine gelen yerli ve yabancı turistler, kumsalda güneşlenip, denize girdi. Öte yandan Bodrum'da sıcak ve güneşli havanın hafta başından itibaren etkisini yitirip, sıcaklıkların 10 derece kadar düşmesi bekleniyor.

Haber- Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)