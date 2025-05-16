Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras: Kenti gençlerin gözünden kuracağız

AKP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle derinleşen ekonomik kriz, işsizliğin yanı sıra her geçen gün artan baskılar en çok da ülkedeki genç nüfusu etkiliyor. Muğla Planlama Ajansı’nın “Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek” başlıklı araştırmasının ardından, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile gençlerin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini konuştuk.

Aras, araştırmada gençlerin kent ve geleceğe dair duygularının incelendiğine dikkat çekti. Araştırmada elde edilen bulguların yapılan saha çalışmalarına dayandığını belirten Aras, “Muğla Planlama Ajansı kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirdi. Gençlerle kent üzerine görüştük. Prof. Dr. Sinan Canan da aramızdaydı. Öğrencilerin yüzde 60’ı geleceğe dair umutsuz ve güvencesiz hissediyor. Bu duygu hali çok önemli çünkü bireyin iç dünyası, yaşamını olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Bu verileri görmezden gelemeyiz. Gençlerin gözünden kenti yeniden inşa edeceğiz” dedi.

BARINMA KRİZİ EN BÜYÜK SORUN

Barınma krizinin gençler açısından en yakıcı sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Aras, şöyle devam etti: “Yurt kapasiteleri yetersiz, ev kiraları ise çok yüksek. Seydikemer’de bir kız öğrenci yurdunu faaliyete geçiriyoruz. Muğla merkez ve diğer ilçelerde de yeni yurt projeleri planlıyoruz. Gençlerin sosyal yaşam alanları da oldukça sınırlı. Bu eksikliği biliyoruz. Kültürel etkinlikler düzenliyoruz, yeni belediye tesisleri inşa ediyoruz. 19 Mayıs konserimizi Kötekli’de gerçekleştireceğiz. Menteşe Belediyesi de gençler için bir kent lokantası açacak.”

Gençler arasında artan bağımlılıklara da dikkat çeken Aras, “Yeşilay ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Kötekli’de bir danışma merkezi kuracağız. Kolluk kuvvetlerinin de bu konuda sorumlulukları var. Ancak gençlerin sosyalleşmesini, spor yapmasını, üretken faaliyetlerde bulunmasını da sağlamak gerekiyor. Biz bu ortamı oluşturmak için öncülük edeceğiz. Gençleri bağımlılıklar karşısında yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

TARIM İÇİN GENÇLERİ YENİDEN KAZANMAK

Muğla’nın sanayi değil, tarım ve turizm kenti olduğunu hatırlatan Aras, gençlerin topraktan uzaklaştığını belirtti. Aras, “Muğla’da hâlâ yüzde 60-70 oranında tarımla geçinilebilecek bir zemin mevcut. Ancak yanlış tarım ve ekonomik politikalar nedeniyle insanlar tarımdan uzaklaşıyor. Gençler farklı iş alanlarına yöneliyor. Bu çok ciddi bir risk. Tarımı modernize etmez, gençlere yeni modeller sunmazsak, topraklarımız boş kalır. İlçelerimiz güçlü. Turizm kadar tarımı da güçlendirmeliyiz” diye konuştu.

KIYILAR ŞİKETLERE DEĞİL HALKA AİTTİR

Kıyıların özel şirketlere devredilmesine tepki gösteren Aras, konuyu şöyle değerlendirdi: “Kentimiz çok güzel ama kıyılar talan ediliyor. Yetki Bakanlıkta. Biz yerel yönetim olarak halk plajı yapmak istesek bile izin almak zorundayız. MUÇEV’in yeni adı Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma A.Ş oldu. Halkın kullanması gereken kıyılar özel şirketlere devrediliyor. Akbük Plajı bunun örneği. Gümüşlük’te halk plajına şezlong koymuşlar. Bu kabul edilemez. Üç koyu tamamen kapatan oteller var. Kıyılar halka aittir; hukuk da bunu söylüyor. Bu işgallere karşı mücadelemiz sürecek.”

Marmaris’teki Sinpaş projesi hakkında da konuşan Aras, “O proje başından beri içimize sinmedi. Dava süreçleri devam ediyor. Doğamızı korumak adına her türlü hukuki ve idari adımı atıyoruz” dedi.

19 MAYIS İÇİN İZMİR ÇAĞRISI

Son olarak 19 Mayıs’ta İzmir’de yapılacak mitingle ilgili çağrıda bulunan Aras, şu ifadeleri kullandı: “İzmir, kurtuluşun kentidir. 19 Mayıs’ta büyük bir miting düzenleyeceğiz. Genel Başkanımız Özgür Özel de burada önemli mesajlar verecek. Ege Bölgesi olarak güçlü bir katılım sağlayacağız.”