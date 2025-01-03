Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: "Bir oldubittiyle Datça Belediyesi’nin mülküne el koymayın"

Muğla'nın Datça ilçesinde Knidos Örenyeri’nde restoran ve iskelenin de içinde bulunduğu ilçe belediyesine ait parselin Muğla Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü devredilmek istenmesiyle ilgili Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, CHP Muğla il başkanı Zekican Balcı ve CHP Muğla milletvekilleri Cumhur Uzun ile Gizem Özcan’ın katılımıyla Knidos Antik Kenti’nde açıklama yapıldı.

Knidos Ören Yeri’nde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Burası dünyaca ünlü tanınan bir kent. Knidos binlerce yıldır bu topraklarda kültürün sanatın, demokrasi ve yaşamın geliştiği bir kent. Çok önemli bir kentin sınırında bulunuyoruz. Bu yapı kaçak diyorlar ama bu yapı kaçak değil. Çünkü 10 Ocak 1975’ten önce yapılan yapılar yasa gereği ruhsatlı, iskanlı sayılır. Bu yapıya kaçak diyen anlayışı kınıyoruz. Sanki belediye buraya kaçak yapı yapmış gibi bir algı yaratılmak istendiğini görüyoruz. Tabii ki anayasayı, yasayı tanımayanlar burada da aynı şeyi devam ettiriyor. Aynı anlayışı devam ettirmeye çalışıyorlar. Sanki belediye buraya kaçak yapı yapmış da biz onu ortadan kaldırıyoruz havasındalar. Kusura bakmayın öyle bir durum yok. Bu yapı tamamen yasaldır. Ayrıca bu yapı 1960 yılından başlayan bir süreç ile köylüler tarafından yapılmıştır. O zamanki İller İdaresinden alınan destek ile yapılmış bir yapıdır. Bunun neresi kaçak. Ayrıca bu yapı onlarca yıldır burada sadece Datçalılara değil, sadece Muğlalılara değil, sadece Türkiyelilere değil bütün dünyaya hizmet vermektedir. Knidos’un yaşamasını sağlamaktadır” dedi.

"SANKİ BİZLER DIŞ KAPININ MANDALIYIZ"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son zamanlarda görüyorsunuz yaşayan müzecilik diye bir kavram var. Birçok ören yerinde uygulanmaktadır. Yaşayan müzecilik ören yerleri ile halkın arasındaki bağın devam etmesi orada yaşatılması demektir. Biz bugün Bafa’da Herakleia’da antik kentin üstündeki köyde yaşayan insanlarımızı görmüyor muyuz? Orada yaşam binlerce yıldır devam etmektedir. Siz yaşayan halk ile ören yerlerinin ilişkisini keserseniz işte o zaman metruk hale gelir. Binlerce yıldır kültürün, sanatın tarihin insanların bir arada yaşadığı bu kentte bu şekilde oldubittileri biz kabul etmiyoruz. Ayrıca burada yapılan kazıları da destekliyoruz. Datça Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak maddi manevi destek sağlıyoruz. Bizi sizden ayıran nedir? Siyaset mi? Biz muhalefetiz diye mi böyle yapıyorsunuz? Biz merkezi hükümetin her birimiyle ortak çalışıyoruz. Bizler de merkezi hükümetin bir parçasıyız. Yerel yönetimler merkezi idarenin yereldeki hizmetlerini gören birimidir. 20 yıldır öyle bir algı yarattılar ki sanki bizler dış kapının mandalıyız. Böyle bir şey yok. Bizler yerel yöneticiler olarak da yerel halkın merkezi idarenin yapamadığı hizmetlerine koşan insanlarız, yöneticileriz, birimleriz, kurumlarız. Ama burada sanki muhalefet belediyeleri tamamen düşman bir belediye, öteki, terörist. Sürekli bu şekilde dışlanmaya çalışılıyor. Bu sadece burada olan bir şey de değil."

"AYRIŞTIRICI POLİTİKALARLA TOOLUMDA AYRIŞMA YARATIP İKTİDARINIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORSUNUZ"

"Geçen daha Selçuk'ta 50 yıldır belediyemizin kullandığı Meryem Ana Otoparkı'nı Tarım ve Orman Bakanlığı geldi polisle boşalttırdı. Tarım Orman Bakanlığı senin buna ne ihtiyacın var? Oradaki belediye bunu işletse ne olur? Ama olmaz. Neden? Çünkü o Cumhuriyet Halk Partili belediye. Ona su yok, ekmek yok. Ama sen belediyeye yapmıyorsun bu kötülüğü. O halkın hepsine yapıyorsun, Selçuk halkına yapıyorsun, Datça halkına yapıyorsun. Çünkü Datça halkında Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen insanlar da var. Değişik partilerden değişik adaylara da oy veren insanlar var. Biz herkesin belediye başkanıyız. Sadece bize oy verenlerin değil, sizin gibi ayrıştırma, ötekileştirme yapmıyoruz. Herkesi kucaklıyoruz. Ama sizin yaklaşımınız işte burada da kendini çok net bir şekilde gösteriyor. Tamamen ayrıştırıcı politikalar, dışlayıcı kötüleyen politikalarla toplumda ayrışma yaratıp iktidarınızı sürdürmek istiyorsunuz. Bunu biliyoruz. İşte burada yakaladığınız her türlü fırsatta da bunu kullanmaya çalışıyorsunuz. İşte bu da onlardan bir tanesi. Burada da yine bizleri açıklama yapmak zorunda bırakacaksınız. Vatandaşımızı burada eylem yapmak zorunda bırakacaksınız. Sonra polis, jandarma öyle mi? Ondan sonra da biz devlet düşmanı, iktidar düşmanıyız öyle mi? Biz haklarımızı savunmak için buradayız. Sizlerin tanımadığı anayasayı, yasaları savunmak için buradayız."

"BUNUN İÇİM BUGÜN TERÖRİSTLERLE BİLE PAZARLIK EDİYORSUNUZ"

"Yasayı tanımak zorundasınız. 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 30'uncu maddesi der ki; kamu kurumları diğer bir kamu kurumuna ait taşınmazı, mülkü kamulaştıramaz... Sonrasında devam eder 'devir yapabilir' der. Mevzuatta da normalde gelir, görüşür. anlaşamazsa Danıştay'a gider. Danıştay buna eğer onay verirse alır. Vermezse devam eder. Yargı süreçlerini beklemek zorundasınız bir kere böyle bir şey içinde. Ama siz tanımadığınız için tabii yargıyı falan o yüzden her şeyi yapabiliriz düşüncesindesiniz. Çünkü iktidar sizde ya artık. Yargı da sizde. Değil mi, öyle düşünüyorsunuz? Artık bütün kolluk gücü de sizde. İstediğim zaman burayı polis gücüyle de boşalttırırım, kolluk gücüyle boşalttırırım, yargı gücüyle boşalttırırım. Çünkü rahatsınız. O iktidarın gücüne alıştınız. O yüzden orayı bırakmak istemiyorsunuz. Bunun için bugün teröristlerle bile pazarlık ediyorsunuz. O iktidarda kalmak için her şeyi yapıyorsunuz. Bugün İstanbul'da yaşanan Belgrad Ormanları örneği daha nice istasyonlar veya halkın genel kullanımına açık yani belediyenin malı demek kim demek? Halkın malı demek. Halkın genel kullanımına açık, kamusal alana açık birçok tesisi, alanı belediyelerin elden alıyorsunuz, özellikle de tabii ki muhalefet belediyelerinden alıyorsunuz. Ondan sonra oraları özelleştiriyorsunuz. Bugün burada kıyılarda da aynı sıkıntıyı yaşıyoruz biz. MUÇEV diye bir vakıf yarattınız. Kıyıları MUÇEV'e devrediyorsunuz MUÇEV de onları gidip yandaşlara peşkeş çekiyor. Yalan mı? Bunları yaşamıyor muyuz? Bugün burada yapılmak istenenin de bu olmadığını nasıl inanacağız biz? Nasıl güveneceğiz size?"