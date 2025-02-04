Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan deprem vergisi tepisi: "Vatandaştan kestikleri vergileri doğru yere harcasınlar"

Ege Denizi’ndeki depremlerle ilgili İzmir'de gerçekleşen Deprem Acil Eylem Planı Toplantısına katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Muğla'da depreme karşı hazırlıkları anlatan Aras, 7 bölgede mikro bölgeleme çalışmaları yaptıklarını, halen 6 ilçede çalışmaların devam ettiğini söyledi. Aras şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde Santorini merkezli bir deprem fırtınası gündemde. Bu bize çok yakın bir bölgede Ege denizinde gerçekleşmekte. Ege Bölgemiz de deprem açısından riskli bir bölge. Çünkü bölgesel olarak çeşitli faylar var özellikle belki binlerce yıldır bu bölgede büyük depremler vuku buluyor. Tabi uzmanlarla yaptığımız görüşmelerde aslında şu andaki riskin bu bölgede birebir direkt bir deprem oluşturmayacağını söylüyorlar uzmanlarımız. Hatta daha dün Muğla'da biz Sayın Celal Şengör Hoca ile birlikteydik. Orada da yine konuştuk. Çok önemli bir risk olmadığını şu anda söyledi. Ama tabii Santorini'de o bölgede olacak büyük bir depremin veya bir tabii ki krater patlamasının veya yanardağ patlamasının ciddi riskler oluşturacağını kendisi de orada ifade etti. Biz bununla ilgili daha önce zaten bir deprem çalıştayı yapmıştık ve orada hangi kurumların hangi görevleri hangi terminde yapacağını her şeyi çok net bir şekilde ortaya koymuştuk.

İlçe belediyelerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, AFAD ve tabii ki AFAD'ın bağlıları bir taraftan bütün bu görevleri zaten belli bir oranda yerine getirdiler ve getirmeye devam ediyorlar. Özellikle Büyükşehir Belediyesi olarak bizim imar planlarında riskli bölgeleri tespit edip mikro bölgeleme çalışmalarıyla, jeolojik etütlerle yapacağımız çalışmalarla bu tespitleri yapmamız ve yapı stoğunu da onu tabii ki arkasından hemen tespit etmemiz gerekiyordu. Bunları da yaptık yaklaşık 7 bölgede mikro bölgeleme çalışmaları yaptık. Şimdi diğer kalan 6 ilçemizde de şu anda devam ediyor bu çalışmalar. Bir taraftan da yine ilçelerimizde mevcut yapı envanterini ortaya çıkarıyoruz. Yani riskli yapıları belirliyoruz. Bunu da inşaat mühendisleri odamızla birlikte yapıyoruz. Bu da çok önemli bir çalışma.

Bu bize ne sağlayacak? Öncelikle bir olası deprem oluşursa orada ilk etkilenecek olan binalar, ilk yıkılacak olan bölgeler onları tespit ediyoruz. Orada olası senaryolar oluşturuyoruz. Ve bir taraftan da o bölgelerdeki riskli yapıların ki daha henüz orada tam olarak derin analiz yapılmadı. Sadece yüzeysel araştırma yapıldı. Eğer oradaki yapıların gerçekten de depremde riskli olduğu, yıkılabileceği ortaya konursa ki bu biraz derin analizlerle yani karot alınarak veya değişik yöntemlerle yapılıyor. Bunlar yapılırsa da orada kentsel dönüşüm veya yerinde dönüşüm çalışmalarını yapmak üzere zaten şu anda yine faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Olası bir deprem anında deprem sonrasında yapılacak olan çalışmalar, faaliyetler, acil eylem planları, kriz masaları deprem sonrasında etkilenecek olan kırılgan gruplar dediğimiz yaşlılar, kadınlar, çocuklar, engelliler gibi gruplara yönelik çalışmalar. Bunların hepsiyle ilgili planlarımızı yaptık. Bu konuda hazırlıklarımıza devam ediyoruz" dedi.

"TSUNAMİ RİSK"

"Tsunamide bizim için büyük bir risk" diyen Aras, erken uyarı sistemi çalışması hakkında bilgi verdi ve şunları kaydetti:

"Turizm bölgesiyiz. Bin 480 kilometre kıyımız var. Tsunami risk. Burada da ben geçen dönem Bodrum Belediye Başkanı iken Kandilli Rasathanesi ile yani Boğaziçi Üniversitesi ile yaptığımız erken uyarı sistemi çalışması vardı. Bu Bodrum'da sadece şu anda var ama bütün Muğla kıyılarına bunu da yaymak için, tsunami erken uyarı sistemini yaymak için de Boğaziçi Üniversitesi ve Kandil Rasathanesi ile görüşmemizi sürdürüyoruz. Yani böylece bölgede olası bir depreme karşı hazırlıklarımızı tamamlarken, bir taraftan da yine geçmiş dönemde riskli olan yapıların tespiti ve onların dönüşümü. Aynı zamanda gelecekte de yine etkilenebilecek olan alanlarda mikro bölgeleme çalışmalarıyla oralarda yapılaşmanın engellenmesi. Bu çalışmalar aslında basit. Bu şekildeki çalışmalar. Ama şu var ki olası bir depremde kayıp tabii ki şu andaki mevcut durumda kaçınılmaz. Görüyorsunuz Japonya'da 9 şiddetli deprem oluyor, can kaybı yok. Ama biz de 6 veya 7 şiddetteki bir depremde ciddi can kayıpları yaşayabiliyoruz. Bu da bizim yapı sorumluluğunun halen daha yeterli olmadığını gösteriyor.

"KESTİKLERİ VERGİLERİ DOĞRU YERE HARCASINLAR"

Deprem vergisi üzerinden sözlerini sürdüren Aras, "1999 depreminden sonra bir deprem vergisi konulmuştu. Daha sonra bunun ismi iletişim vergisine dönüştürüldü. 24 yıldır bu deprem vergisi toplanıyor. Yaklaşık 42 milyar dolar. Eğer bugün o 42 milyar dolar harcanmış olsaydı konutların yenilenmesine veya dönüşümüne, toplamda 1 milyon 300 bin konut yenilenmiş olacaktı. Ama maalesef ki burada bu paranın otoyollara, kavşaklara, köprülere harcandığı veya bütçe açıklarını kapatmakta kullanıldığı bizzat hükümetin bakanları tarafından açıklandı. Yani bunu maalesef oraya harcamadılar bu paraları. Ama bizim hiç kaybedecek vaktimiz yok. Hemen acil bir şekilde ki en son depremde yaşadık Maraş merkezi depremde acil bir şekilde kendi bölgelerimizde özellikle kamu kaynaklarıyla yani merkezi bütçe kaynaklarıyla depremden etkilenmemek için alınacak önlemleri özellikle yapı dönüşümlerini ve kentsel dönüşümleri bir an önce yapmamız lazım. Bunları belediyelerden bekliyorlar ama belediyeler zaten mevcut bütçe yapısıyla altyapı, su, kanalizasyon veya diğer hizmetleri yaparken zaten ciddi zorlanıyorlar. O yüzden bir an önce vatandaştan kestikleri vergileri doğru yere harcasınlar" ifadelerini kullandı.