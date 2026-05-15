Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Filistin’e dostluk eli

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Müdürlüğü, Filistin’de yaşanan su altyapısı sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla uluslararası teknik iş birliği süreci başlatıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı olağan toplantısında görüşülen gündem maddesi kapsamında, Filistin’in Bethlehem, Beit Jala ve Beit Sahour kentlerine hizmet veren Su Temini ve Kanalizasyon Kurumu (WSSA) ile ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

İş birliği çerçevesinde ön ödemeli su sayacı sistemlerinin kurulması, su kayıplarının azaltılması, teknik bilgi paylaşımı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik projeler hayata geçirilecek. Çalışmaların bütçesi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken teknik koordinasyon MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Süreç, MUSKİ’nin Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) bünyesinde faaliyet gösteren Küresel Su Operatörleri İşbirliği Ağı’na (GWOPA) üyeliği kapsamında yürütülüyor. Yapılan görüşmeler sonucunda iki kurum arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir bir iş birliği konusunda mutabakata varıldı.

AKRAM NASSAR: “MUĞLA İLE İŞ BİRLİĞİ BİZİM İÇİN UMUT”

Muğla’ya gelen Bethlehem Su ve Kanalizasyon İdaresi (WSSA) Genel Müdürü Akram Nassar ise Muğla ile kurulacak iş birliğinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Nassar, “Muğla çok güzel bir yer. Bethlehem ise her dinden ve her ırktan insanın ziyaret ettiği özel bir şehir. Ancak bugün çözmemiz gereken büyük sorunlar var. Ayrımcılığı ortadan kaldırmak, barış ve huzuru sağlamak için hep birlikte çalışmamız gerekiyor” dedi.

Şehirlerinde ciddi altyapı sorunlarıyla karşı karşıya olduklarını belirten Nassar, “Muğla ile gerçekleştireceğimiz iş birliğinin bizim için bir umut olmasını istiyoruz. Türkiye’de yaptığımız görüşmeler sayesinde sorunlarımızı ortak akılla çözmeyi hedefliyoruz. Meclis üyelerinin gösterdiği dayanışma ve destek bizim için çok kıymetli” diye konuştu.

BAŞKAN ARAS: “SUYUN BİR İNSAN HAKKI OLDUĞUNA İNANIYORUZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Filistin’e yönelik dayanışmanın yalnızca teknik değil aynı zamanda insani bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Başkan Aras, “Bugün Filistin’in içinde bulunduğu durumu hepimiz biliyoruz. Yerel yönetimler olarak Filistin’e destek noktasında iş birliğimizi sürdürüyoruz. MUSKİ Genel Müdürlüğümüzün yaptığı görüşmeler sonucunda teknik, kurumsal ve insani dayanışma desteği sunulabileceğini değerlendirdik. Özellikle kayıp-kaçak yönetimi, afet dayanıklılığı, personel eğitimi ve kurumsal kapasite geliştirme alanlarında ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz” dedi.

Suyun temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çeken Başkan Aras, “Teknik yardım ile dayanışmayı bir araya getirerek iki kurum arasında sürdürülebilir ve kalıcı bir ortaklık kurulmasını amaçlıyoruz. Bethlehem ile ön ödemeli su sayaç sistemi kurulumu, su kayıplarının azaltılması ve teknik iş birliğini kapsayan mutabakat zaptı hazırlıkları devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras ayrıca MUSKİ Genel Kurulu’nun 14’üncü maddesinde söz konusu ortaklığın onay sürecinin yer aldığını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Filistin ile yürüttüğü bu çalışma, yerel yönetimler arasında dayanışmayı güçlendiren uluslararası bir kardeşlik ve iş birliği örneği olarak değerlendiriliyor.