Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi afetlere hazırlıkta bir adım daha attı

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek ve koordinasyonu artırmak amacıyla AFAD'ın yürüttüğü Hafif Seviye Akredite Programı'nı başarıyla tamamladı.

Akreditasyon süreci kapsamında ilgili personel, gerekli teorik ve pratik eğitimleri titizlikle tamamladı. Sürecin son aşaması olan zorlu sınavı da başarıyla geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, programı resmi olarak başarıyla bitirmiş oldu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale ve Kentsel Arama Kurtarma Şube Müdürü Alaeddin Kaya, şunları söyledi:

"Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ahmet Aras’ın afet çalışmalarına verdiği önem doğrultusunda, 520 uzman personelimizle yangın, kaza kurtarma, sel ve su baskınları dâhil her türlü sahada etkin müdahale gerçekleştiriyoruz. İlimizin ve ülkemizin güvenliği için her olaya hazırız. Bu eğitimi almamızın sebebi, 520 personelimizden 118’inin depremde arama kurtarma DAKE eğitimini tamamlamış olmasıdır. 38 kişilik ekibimizle birlikte AFAD’a hafif seviye akreditasyon sürecindeyiz. Depremlerde arama kurtarma faaliyetlerini en etkin şekilde yürütebilmek için teknolojik ekipmanlarla donatılmış durumdayız. Sismik arama ve dinleme cihazlarımızla sahadayız; güçlüyüz, hazırız, buradayız."

"Bu tür ekiplerin varlığı bu nedenle büyük önem taşıyor"

Manisa AFAD Müdür Yardımcısı Fırat Şen, "Muğla Büyükşehir Belediye'mizin hazırlamış olduğu kentsel arama kurtarma ekibinin inceleme sınavı için alandayız. Deprem ülkesi olmamız nedeniyle ne yazık ki farklı büyüklüklerde depremlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu tür ekiplerin varlığı bu nedenle büyük önem taşıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne, bu konuda gösterdikleri hassasiyet ve bu ekibi kurdukları için teşekkür ediyorum" dedi.

"Muğla için her zaman hazır, her zaman sahadayız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Muğla, deprem başta olmak üzere çeşitli afet risklerini barındıran bir coğrafyada yer alıyor. Bu nedenle afetlere hazırlık bizim için bir tercih değil, sorumluluktur. İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın AFAD’ın Hafif Seviye Akreditasyon Programı’nı başarıyla tamamlaması, hem ilimizin güvenliği hem de kurumlarımız arasındaki koordinasyon açısından son derece kıymetlidir. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm personelimizi tebrik ediyorum. Afet anında vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için bilimsel yöntemlerle, donanımlı ekiplerle ve en güçlü koordinasyonla çalışmaya devam edeceğiz. Muğla için her zaman hazır, her zaman sahadayız."