Muğla Büyükşehir Belediyesi, kitap bağışı kampanyası ile 5 bin 200 kitap topladı

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi "Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor" kitap bağış kampanyası ile 5 bin 200 kitap topladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Tüm vatandaşlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyor, bağış yapan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda başlatılan "Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor" ile Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinden vatandaşların desteği ile kitap koleksiyonuna 5 bin 200 yeni kitap ekledi. Bağışlanan kitaplar, Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphanelerinde, ihtiyacı olan okul ve mahalle kütüphanelerinde değerlendirilecek. Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’ne bağışlarını yapabiliyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentte herkesin kitaba erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını güçlendirmek amacıyla kampanyayı başlattıklarını belirtti. Kampanyaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Başkan Aras, kitap okumanın çağın dijital imkânlarına rağmen önemini koruduğunu vurguladı.

"İnsanın sahip olabileceği en büyük servet okuduğu kitaplardır"

Başkan Aras, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Ben çocukken yoksuldum. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim…" sözlerini hatırlatarak, "Kitap, insanın en iyi dostu ve onu aydınlatan yol arkadaşıdır. Muğla’da kurduğumuz kütüphanelerle bilgiye erişimi artırırken, ‘Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor’ kampanyasıyla kitap koleksiyonumuzu büyütüyor; mahallelere, muhtarlıklara destek sağlıyoruz. Okuduğumuz kitapları paylaşarak daha fazla kişinin bilgiye ulaşmasını hedefliyoruz. Çünkü bir insanın sahip olabileceği en büyük servet okuduğu kitaplardır. Tüm vatandaşlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyor, bağış yapan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.