Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 12 yılda 220 çevre davası

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras tarafından yapılan yazılı açıklamada, çevreye zarar verecek projelere ilişkin belediye tarafından 12 yılda 220 çevre davası açıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bu güzellikleri korumak, gelecek nesillere bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Çevreye duyarlı projeler geliştirerek, sürdürülebilir bir çevre politikası izlemeliyiz. Çevre yatırımlarımızla Muğla’nın doğal dokusunu korumaya devam ediyoruz. Yeşil alanların artırılması, atık yönetimi projeleri ve çevre bilincini artırmaya yönelik eğitim çalışmaları ile doğamızı koruyoruz" diye konuştu.

“MUĞLA’MIZ İÇİN HUKUKİ MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Kentin doğal güzelliklerini korumak için usulsüz imar uygulamalarına karşı hukuki mücadele verildiğini belirten Başkan Aras, "Çevreye ve doğaya zarar verebilecek düzenlemelere karşı 220 dava açtık. Doğal yaşam alanlarımızın tahrip edilmesini engelliyoruz. Hedefimiz, Muğla’nın doğal güzelliklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. Bu amaçla çevre koruma çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak için hep birlikte çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.