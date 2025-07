Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine nakdi destek

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerinin sayısını artırmak ve kulüplere destek olmak için planlanan nakdi yardım çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine 2025 yılı için toplam 25 milyon 400 bin TL destek verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği "Amatör Spor Kulüpleri Nakdi Destek Töreni" ile amatör spor kulüplerine yönelik sağladığı destekleri tanıttı. Kentteki amatör spor kulüplerine 2025 yılı için toplam 25 milyon 400 bin TL destek sağlandı.

Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Milas Belediye Başkanvekili Emrah Mergen, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Muğla İl Başkanı Alaaddin Naganlu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Şube Başkanı Muhsin Erçetin, çok sayıda spor kulübü temsilcisi, sporcular ve protokol üyeleri katıldı.

"Gençleri, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışıyoruz"

Törende konuşan Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top, “Büyükşehir Belediyemiz her zaman spor kulüplerimizin yanında oldu. Ahmet Başkanımız, önerilerimizi dikkate alarak taleplerimizi karşılıyor. Kendisine bu destekleri için teşekkür ediyoruz. Gençleri spor sahalarına çekmek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışıyoruz. Ahmet Başkanımız, tüm branşlara eşit şekilde destek veriyor ve maçlarda da bizleri yalnız bırakmıyor. Kısa sürede verdiği sözleri hayata geçirdiği için kendisini kutluyorum” dedi.

Sporun birey ve toplum üzerindeki etkilerine dikkati çeken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:

"Spor; dayanışmadır, disiplindir, özgüvendir, sağlıktır"

“Spor; birey ve toplum üzerinde dönüştürücü güce sahip, çok yönlü bir faaliyettir. Sportif başarılar herkes tarafından istenilen bir durumdur. Sporu yalnızca rekabetle, mücadeleyle ya da madalya hedefiyle sınırlamak, sporun asıl değerini gözden kaçırmamıza neden olur. Oysa spor; dayanışmadır, disiplindir, özgüvendir, sağlıktır. En önemlisi de birlikte hareket etmeyi öğrenmektir. Muğla’nın her köşesinde halkımızın sporla buluşabileceği, kendini ifade edebileceği alanlar oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kentimizin dört bir yanına tesisler kazandırıyoruz. Yatağan’da Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu’nu ve hokey sahasını, Menteşe’de Erman Şahin Spor Merkezi’ni, Bencik’te okçuluk sahasını ve Muğla’mızın birçok noktasında halı sahalarımızı hizmete sunduk. Bu tesislerde bugün binlerce vatandaşımız sporla buluşuyor.

"Bu alanda kararlılıkla çalışıyoruz"

Bugün, teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiği bir çağda yaşıyoruz. Bu gelişmeler, sosyal bağlarımızı zayıflatırken; özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için bağımlılık risklerini de artırıyor. Bu nedenle elimizdeki en güçlü araçlardan biri; amatör spor kulüplerimizin kapsayıcılığını ve çekiciliğini artırmak, çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital ekranların dışındaki yaşama davet etmektir. Bu alanda kararlılıkla çalışıyoruz. Bugüne kadar 7 bin 516 çocuğumuza ücretsiz spor eğitimi verdik. Şu anda sadece Menteşe ve Dalaman ilçelerimizde yedi farklı branşta 460 kursiyerimiz eğitim alıyor. Tenisten satranca, çocuk zumbasından atletizme kadar geniş bir yelpazede yaz kursları düzenliyoruz."

Kulüplerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Aras, “Büyükşehir Belediyesi olarak her kulübün adaletli bir şekilde her zaman yanındayız. Sadece nakdi değil ayni yardımlarımızda yadsınamaz. Kulüplerimiz, okullarımızın ulaşım noktasında yanlarında olarak can suyu olmaya çalışıyoruz. Kulüplerimizin yanında olmaya, destek vermeye, birlikte üretmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı buluşmanın spor kültürümüzü daha da güçlendirmesini diliyor, tüm kulüplerimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.