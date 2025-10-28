Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden "Cumhuriyet Balosu"

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde halka açık "Cumhuriyet Balosu" düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Türk toplumu demokrasiyle, özgürlükle, Cumhuriyetle yaşamaya alışmıştır. Bu toplumu geri götüremezsiniz, çünkü bu toplum Atatürk toplumudur. Bu çocuklar Atatürk çocuklarıdır. Atatürk’ümüz Cumhuriyeti gençliğe emanet etmiştir, çünkü gençlik her zaman ileri bakar" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde halka açık "Cumhuriyet Balosu" düzenledi. Baloya; Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Gizem Özcan, ilçe belediye başkanları, CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Esma Sema Gençoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Cahit Yaka, 29 Ekim Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Seylan Gültekin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Cumhuriyet kadınların ve gençlerin omzunda yükselecektir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyetin temel değerlerine vurgu yaparak, "Cumhuriyetimizin ışığı sönmedi, sönmeyecek. Türk toplumu demokrasiyle, özgürlükle, Cumhuriyetle yaşamaya alışmıştır. Bu toplumu geri götüremezsiniz, çünkü bu toplum Atatürk toplumudur. Bu çocuklar Atatürk çocuklarıdır. Atatürk’ümüz Cumhuriyeti gençliğe emanet etmiştir, çünkü gençlik her zaman ileri bakar. Gençlerimiz Cumhuriyeti ilelebet payidar kılacaktır" dedi. Cumhuriyetin bir kadın devrimi olduğunu vurgulayan Başkan Aras, "Atatürk, kadınların seçme ve seçilme hakkını tanıyarak toplumsal eşitliği sağlamıştır. Cumhuriyet kadınların ve gençlerin omzunda yükselecektir" diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır"

Başkan Aras ayrıca CHP’nin son dönemde toplumsal eşitlik ve kadın temsiliyeti konusunda önemli adımlar attığını belirterek, "Parti meclisimizde ve merkez yürütme kurulumuzda kadın temsiliyeti yüzde 50’ye çıkarıldı. Bundan sonraki süreçte de tüm yönetim kademelerinde eşit temsiliyet Atatürk’ün gösterdiği hedef doğrultusunda hayata geçirilecektir. Vatanını seven, görevini en iyi yapandır. Herkes görevini en iyi şekilde yaptığında Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" ifadelerini kullandı.

"Türk kadınları olarak Ata’mıza minnettarız"

Etkinliğe katılan protokol üyelerinden bazıları ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-29 Ekim Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Seylan Gültekin: "Kurtuluş Savaşı dünyanın görüp görebileceği en şanlı zaferlerden biriydi. Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil, özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin simgesidir. Her Türk vatandaşı Cumhuriyet’in hem sahibi hem de varisidir."

-Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Cahit Yaka: "Cumhuriyetimizin 102'nci yılı kutlu olsun. Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında cumhuriyetin bekçileri olarak görevdeyiz. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, çiftçilerimizin ve emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

-CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Esma Sema Gençoğlu: "Biz kadınlar Atatürk’ün bizlere verdiği bu eşsiz hediyenin farkındayız. Kadınlar ve erkekler omuz omuza savaşarak Cumhuriyeti kurdu. Türk kadınları olarak Ata’mıza minnettarız, Cumhuriyetimizin 102'nci yılı kutlu olsun."

-Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras: "Bugün Cumhuriyetimizin 102'nci yılını, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı kutlamak için bir aradayız. Küllerinden yeniden doğan bir milletin kutlama gecesini yaşıyoruz. Ata’mız her zaman bilime, sanata, eşitliğe ve adalete önem verdi, bizler de onun yolundan ilerlemeye devam edeceğiz."

-CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan: "Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil, bir yaşam biçimidir. Cumhuriyet bir kadın devrimidir; eğitimde fırsat eşitliğidir, gençlerin özgürce düşünebilmesidir, kadınların sokakta özgürce yürüyebilmesidir."

-CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun: "Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bilinciyle kurulan Cumhuriyet, bir yönetim biçiminden çok bir yaşam anlayışıdır. Cumhuriyetimizin 102'nci yılı kutlu olsun."