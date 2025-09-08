Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Kemer ve Tepecik’e ulaşım yatırımı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ilçesinde Kemer ve Tepecik mahallelerini birbirine bağlayan yolda kapsamlı bir çalışma yaptı. Yaklaşık 7 milyon 800 bin liralık yatırımla hayata geçirilen yol düzenlemesi, bölge ulaşımına katkı sağladı.

Kırsal mahallelerde de güvenli, konforlu ve hızlı ulaşımı vatandaşların hizmetine sunmak için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, talepler doğrultusunda Kemer ve Tepecik mahallelerini birbirine bağlayan güzergahta çalışmalarını tamamladı.

Toplam 4 bin 600 metrelik yol üzerinde yürütülen çalışmalar kapsamında yolun ortalama genişliği mülkiyet sınırları dahilinde 6 metreden 9 metreye çıkarıldı. Zemin tabakasının zayıf olduğu bölgelerde güçlendirme çalışmaları yapılırken, birinci kat sathi kaplama asfalt imalatı tamamlandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Kemer ve Tepecik mahalleleri güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuştu. Ulaşım yatırımı, yaklaşık 7 milyon 800 bin liraya mal oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve İşletme Şube Müdürlüğü Bodrum Sorumlusu Bernis Günay, çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal mahallelerimizde başlatmış olduğumuz yol bakım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Bodrum ilçemizde Kemer ve Tepecik Mahallelerimizi birbirine bağlayan 4 bin 600 metrelik yolda başlattığımız yol genişletme, zemin iyileştirme ve sathi kaplama çalışmalarımızı tamamladık. 7 milyon 800 bin TL maliyetle yürüttüğümüz çalışmamızda yol genişliğini 6 metreden 9 metreye çıkardık. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ahmet Aras’ın kırsal mahallelerimizde güvenli ve konforlu ulaşıma verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yol çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları belirtti:

"Modern bir ulaşım altyapısı sağladık"

“Muğla’nın her köşesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, ulaşımı güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışıyoruz. Kemer ve Tepecik Mahallelerimizi birbirine bağlayan bu güzergah, hem bölge halkı hem de öğrenciler için büyük önem taşıyor. Yolumuzu genişleterek daha güvenli hale getirdik, modern bir ulaşım altyapısı sağladık. Yerel yönetimlerin en temel görevi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaktır. Bu nedenle kırsal mahallelerimizde yol, su, altyapı gibi hizmetlere öncelik vermeyi sürdüreceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki kent merkezinde yaşayan yurttaşlarımızın olduğu kadar köylerimizde, kırsal mahallelerimizde yaşayan yurttaşlarımızın da aynı kalitede hizmet alma hakkı var. Bu süreçte emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, yeni yolumuzun Kemer ve Tepecik halkına hayırlı olmasını diliyorum.”

Tepecik Karaova Muhtarı Şakir Demir, "Daha önce yolumuz çok dardı. Mahallemizde ilköğretim okulumuz var. Taşımalı eğitim ve servisler yolu sık kullanıyor. Yolumuz gerçekten çok dardı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’tan yolumuzun genişletilmesini talep ettik. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaklaşık 1 aydır çalışmalarını sürdürdü. Yollarımız genişledi, gayet güzel ve konforlu bir yola kavuştuk. Ahmet Aras Başkanımıza ve tüm belediye çalışanlarına mahallem adına teşekkür ederim" diye konuştu.

Kemer Mahallesi Muhtarı İsmail Hamurlu, "Seçimlerden sonra Tepecik Mahallesi Muhtarımızla birlikte Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerimiz oldu. Büyükşehir Belediyesi taleplerimize karşılık verdi. Yollarımız çok güzel oldu. Daha önce iki aracın geçemediği yerler genişletildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Aras, kırsal mahallelere çok büyük önem veriyor. Vatandaşlarımız da bu durumdan çok memnun. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise şunları dile getirdi:

-Deniz Güler: "Kemer Mahallesi sakinlerindenim. Kemer ve Tepecik arasındaki 5 kilometrelik yolda genişletme çalışması yapıldı, sıcak asfalt ve sathi kaplama işlemleri gerçekleştirildi. Bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Aras’a ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum."

-Ömürsen Karaman: “Tepecik Mahallesi’nde kahvecilik yapıyorum. Büyükşehir Belediyemiz çok çalıştı. Yolumuz eskiydi ve dardı. Virajlarımız genişledi. Şu an her şey çok güzel. Ahmet Başkan'ımızdan Allah razı olsun."

-Arif Karaman: "Yollarımız çok güzel oldu. Köyümüz için gerekli bir ihtiyaçtı. Önceden yollar çok dar ve virajlıydı. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada trafik yoğunlaşmıştı, vatandaşlar için çok iyi oldu. Daha modern ve güvenli bir yola kavuştuk."

-Hüseyin Karaman: "Yollarımızın kullanım alanı çok dardı. Muhtarımızın verdiği dilekçeyle birlikte Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına başladı. Yolumuzun genişletilmesi ve asfaltlanması tamamlandı. Her zaman halkın yanında olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum."