Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Ortaca ve Dalaman'a toplam 545 milyon TL'lik yol yatırımı

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ortaca ve Dalaman’da toplam 545 milyon 574 bin 920 TL’lik yol yatırımını hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Ortaca ve Dalaman, hem yerleşik nüfusu hem de turizm potansiyeliyle kentimizin önemli bölgeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü yol yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Ortaca ve Dalaman ilçelerinde toplam 545 milyon 574 bin 920 TL’lik yol yatırımının çalışmalarına Sarıgerme-Fevziye güzergahından başlandı. Sarıgerme-Fevziye’de 7 bin 100 metrelik yolda sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları devam ediyor. Yatırım kapsamında Ortaca ve Dalaman’da onlarca cadde ve mahallede asfalt, kaldırım, yağmursuyu ve içme suyu imalatları yapılacak. Yatırımla birlikte Ortaca ve Dalaman’da ulaşım altyapısının daha güvenli, konforlu ve modern bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

"Muğla'nın her noktasına eşit ve adil hizmet götürmeye devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yol yatırımlarının bölgenin gelişimine önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Muğla’mızın her ilçesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Ortaca ve Dalaman, hem yerleşik nüfusu hem de turizm potansiyeliyle kentimizin önemli bölgeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan yatırımların sadece bugünü değil geleceği de planladığını dile getiren Aras, "Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıran, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturmak için çalışıyoruz. Muğla’mızın her noktasına eşit ve adil hizmet götürmeye devam edeceğiz. 545 milyon 574 bin 920 TL’lik yol yatırımımızın Ortaca ve Dalaman ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise bölgeye yapılan yatırımları şu sözlerle değerlendirdi:

-Musa Varol: "Bölgemiz turizm açısından önemli bir noktada yer alıyor. Bu nedenle yapılan yatırım mahallemiz için büyük bir ihtiyaçtı. Bu yatırım için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yenilenen yolumuzun vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

-Gürdal İnce: "Yolumuz modern ve konforlu bir yapıya sahip değildi. Vatandaşlarımız zaman zaman ulaşımda sıkıntı yaşıyordu. Yapılan çalışmalarla birlikte daha güvenli ve konforlu bir yola kavuşuyoruz. Bu yatırım için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a ve ekibine teşekkür ediyorum."

-Birol Akkuş: "Yapılan çalışmalarla birlikte daha güvenli bir yola kavuşacağımıza inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."