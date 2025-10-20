Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Gözcüler Evi’nde yaratıcılık filizleniyor

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi Gözcüler Evi’nde düzenlediği sosyal hizmet atölyeleri, çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağlarken dezavantajlı gruplar için de önemli bir sosyal alan oluşturuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gözcüler Evi Sosyal Hizmet Atölyeleri’nde farklı yaş gruplarına hitap eden çok sayıda etkinlik düzenliyor. Çocuklar ve engelli bireyler için görsel sanatlar, motor beceri gelişimi, engelli ergoterapi, engelli görsel sanatlar, satranç, akıl zeka oyunları, yaratıcı drama, İngilizce, matematiksel düşünce, ahşap boyama, quilling, mozaik, seramik, kağıt sanatları, okul öncesi etkinlikleri ve anne-çocuk atölyeleri gerçekleştiriliyor.

Atölyeler, çocukların sanat yoluyla empati kurma, özgüven kazanma ve yaratıcılıklarını ifade etme becerilerini geliştirmeye yönelik planlanıyor. Dezavantajlı gruplara özel düzenlenen etkinliklerle de sosyal etkileşim, aidiyet duygusu, dikkat, el-göz koordinasyonu, odaklanma ve duyusal farkındalıkların güçlendirilmesi hedefleniyor.

"Bu tür projeleri kentimizin dört bir yanında yaygınlaştırmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Ahmet Aras, atölyelere ilişkin, “Muğla’mızda çocuklarımızın sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini desteklemek, onları hayata en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarihi Gözcüler Evi’nde hayata geçirdiğimiz bu atölyelerle, çocuklarımızın hem keyifli vakit geçirmesini hem de kendilerini farklı alanlarda geliştirmesini hedefliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmeleri için onlara ilham vermeyi ve fırsatlar sunmayı önceliyoruz. Ailelerin ilgisi ve çocuklarımızın heyecanını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu tür projeleri kentimizin dört bir yanında yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Matematik Öğretmeni Pelin Kaya, “Amacımız akademik başarıyı artırmak ve önyargılı görülen matematik dersini oyunlar ve etkinliklerle 7-14 yaş arası çocukların hayatında kalıcı hale getirmek. Ayrıca üniversiteye hazırlanan gruplarımızla da çalışıyoruz. Dershaneye veya ek ders alma imkânı olmayan öğrencilerimize destek oluyoruz" diye konuştu.

Farklı engel gruplarına yönelik özel etkinlikler düzenlediklerini belirten El Sanatları Öğretmeni Merve Kahraman ise “Atölyelerimizle özel gereksinimli çocuklarımızın el-göz koordinasyonlarını geliştirmeyi, gündelik hayatta kullanabilecekleri beceriler kazandırmayı ve ince motor becerilerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Bugün çocuklarla birlikte basit dikiş teknikleri kullanarak keçeden bebek yaptık. Atölyelerimizde çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor” dedi.

Gözcüler Evi’nde Görsel Sanatlar Öğretmenliği yapan Duygu Bilge Dülger, “3-18 yaş aralığındaki öğrencilerimiz ile çeşitli atölyeler düzenliyoruz. Engelli ve dezavantajlı gruplarımız içinde atölyelerimiz mevcut. Yaratıcı drama, görsel sanatlar, matematiksel düşünce atölyesi, İngilizce atölyesi, satranç, okul öncesi atölyelerimiz var. Öğrencilerimizi hem akademik hem de yaratıcılık anlamında destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Atölyelere katılan anne ve öğrencilerden bazıları da düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Ayşen Özgün: "Gözcüler Evi’nde yaş grubumuza uygun her atölyeye katılıyorum. Atölyelerden çok memnunum. Bugün anne-çocuk maske boyama atölyesine katıldık. Kızım atölyeleri çok seviyor ve her gün ‘Bugün etkinliğimiz var mı’ diye soruyor. Sosyalleşme açısından da olumlu etkileri oluyor. Atölyeler sayesinde kızım grup çalışmalarından iletişimine kadar çoğu noktada gelişiyor."

-Seçil Özengiz: "Kızımla beraber anne-çocuk atölyelerine katılıyorum. Bu atölyeler çocuğumun gelişimini destekliyor ve anne-çocuk iş birliğine yardımcı oluyor. Öğretmenlerimizle uyum içerisinde etkinlikler yapıyoruz. Kızım güzel vakit geçirdiği için çok mutlu. Bu etkinlikleri düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle ücretsiz olması, herkesin atölyelerden eşit şekilde yararlanabilmesini sağlıyor."

-Yiğit Efe Seçen: "Gözcüler Evi’nde farklı sınıflar için verilen derslerden yararlandım. Matematik atölyelerine katılmak istedim. Matematik atölyesinin kendimi geliştirmeme büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Farklı yaş gruplarına hitap eden bu atölyeler için herkese teşekkür ederim."