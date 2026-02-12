Muğla Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımlarını güçlendiriyor

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Şehirlerarası Terminal Binası’nda güneş panellerini yenilerken; Menteşe Mezbaha Tesisi’nde ekonomik ömrünü tamamlayan güneş enerji santralini modern sistemle yeniden kurarak yenilenebilir enerji yatırımlarını güçlendiriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir enerji politikaları kapsamında Bodrum Şehirlerarası Terminal Binası’nda bulunan güneş enerji santralinde yenileme çalışması başlattı. Verimliliğini yitiren mevcut paneller sökülerek, daha yüksek kapasiteye sahip yeni panellerin kurulumu gerçekleştiriliyor. Toplam 600 kWe güce sahip santral, devreye alındığında yılda yaklaşık 800 bin kWh elektrik üretim kapasitesine ulaşacak.

Yenilenen sistemle birlikte yılda yaklaşık 330 ton karbon salımının önüne geçilmesi öngörülüyor. Bu miktar, karbon yutak kapasitesi açısından yaklaşık 13 bin ağacın yıllık karbon tutma kapasitesine eşdeğer olarak hesaplanıyor.

Büyükşehir, Menteşe Mezbaha Tesisi’nde ekonomik ömrünü tamamlayan Güneş Enerjisi Santrali için yeni santral kurulumunu tamamladı. Santralin, devreye alınmasıyla yılda yaklaşık 160 bin kWh elektrik üretmesi planlanıyor. Yeni santral sayesinde enerji giderlerinde yıllık yaklaşık 780 bin TL tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Yenilenebilir enerjiyle üretilecek elektrik ile yılda yaklaşık 67 ton karbon salımı engellenecek. Bu miktar, karbon yutak kapasitesi açısından yaklaşık 2 bin 700 ağacın yıllık karbon tutma kapasitesine eşdeğer olacak.

Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak çevre dostu projelerine bir yenisini daha ekledi. Fethiye Karaçulha Toptancı Hali Ürün Pazarlama Alanı’nın çatısına kurulan 792 kWp kurulu güce sahip güneş enerji santraliyle yılda yaklaşık 1 milyon 250 bin kilovatsaat elektrik üretimi hedefleniyor.

Otogarlar, mezbaha, geçici hayvan bakımevi ve hizmet binalarının ardından Karaçulha Toptancı Hali Ürün Pazarlama Alanı çatısına da güneş panelleri yerleştiren Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımlarını kent geneline yaygınlaştırıyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, güneş enerjisi yatırımlarının yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik bir dönüşüm anlamı taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendi enerjisini üreten bir Muğla hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz"

"Muğla genelinde hayata geçirdiğimiz güneş enerjisi yatırımlarıyla enerjide verimliliği esas alan, tasarrufu önceleyen bir dönüşüm yürütüyoruz. Bodrum Şehirlerarası Terminali’nde yenileyeceğimiz sistemle enerji üretim kapasitesini artırırken, Menteşe Mezbaha Tesisimizde ekonomik ömrünü tamamlayan santrali modern bir yapıyla yeniden devreye aldık. Bu projelerle hem karbon salımını azaltıyor hem de belediyemizin enerji giderlerini önemli ölçüde düşürüyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı kent genelinde yaygınlaştırarak çevreye duyarlı, kendi enerjisini üreten bir Muğla hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."