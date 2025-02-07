Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden deprem çantası

Son günlerde Ege Denizi’nde yaşanan depremler ve 2023 yılında 11 şehirde yıkıma neden olan 6 Şubat Depremleri’nin yıl dönümünde Muğla Büyükşehir Belediyesi yurttaşlarda deprem bilincini oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi yurttaşlara deprem çantası dağıtımına başladı. Deprem Çantası dağıtımı 6 Şubat depremlerinde yaşananları anlatan Kayıp filmi sonrası Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yönetmenliğini ve senaristliğini Hataylı Eğitimci Gazi İsmailoğulları’nın yaptığı, kalanlara ve zamansız gidenlere “Kayıp” filmini 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde izleyicisi ile buluşturdu. Kayıp filminin konusu; “6 Şubat’ta Antakya’da meydana gelen büyük depremin ardından, felaketin gölgesinde kayıp yakınlarını arayan iki ana karakter, Şemsettin ve Eylem’in dokunaklı hikayesini konu alıyor. Depremle yıkılmış bir şehirde, kayıplarını arayan bu iki insan, sadece fiziksel enkazla değil, kendi iç dünyalarındaki travmalar ve duygusal enkazla da yüzleşmek zorundadır. Film, yok oluşun ve arayışın iç içe geçtiği bir hikâyeyi, umutsuzluk, kayıp ve yas temaları üzerinden ele alıyor.” Filmin ardından Büyükşehir Belediyesi etkinliğe katılan izleyicilere Afet ve Acil Durum Çantası dağıttı.

DEPREM ÇANTASINDA NELER VAR?

Muğla Büyükşehir Belediyesi “Kayıp” filminin gösteriminin ardından izleyicilere deprem çantası dağıttı. Afet ve Acil durum Çantası içerisinde el feneri, fener pili, çakı seti, yağmurluk, kağıt mendil, çakmak, not defteri, tükenmez kalem, ip, düdük, termal battaniye, maske ve ilk yardım çantası yer alıyor. İlk yardım çantasının içerisinde flaster, yara bandı, elastik bandaj çengelli, makas, çengelli iğne, hidrofil pamuk, yanık jeli, hidrofil sargı bezi, steril olmayan gaz kompres, yaralara karşı iyotlu çözelti ve ilkyardım boyunluğu yer alıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Erhan Hoşgül, “Büyükşehir Belediyesi olarak depremin etkilerini en aza indirmek ve olası kayıplara önlemek için alınması gereken tüm önlemleri almak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın doğal afetlere karşı duyduğu hassasiyet doğrultusunda acil ihtiyaçlar içeren deprem çantalarımızı farkındalık yaratmak ve afet bilincini geliştirmek adına vatandaşlarımıza dağıtıyoruz” dedi.

“HER AFET BÜYÜK BİR FELAKETE DÖNÜŞÜYOR”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras doğal afetlerin yaşamın bir gerçeği olduğunu söyledi ve bu afetlere karşı hazırlıklı olunması için çalışmalara, eğitimlere devam ettiklerini belirtti. Başkan Aras; “Ülkemiz 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilimizi etkileyen büyük bir deprem felaketi yaşadı. Bu depremin üzerinden iki yıl geçti. Son günlerde de Ege kıyılarımızda sürekli depremler yaşanıyor. Deprem gerçeği ile bilimle, eğitimle yüzleşmeli, gerekli tedbirleri almalı ve bu gerçekle yaşamayı öğrenmeliyiz. Afetlerden ders almadığımız sürece, her afet büyük bir felakete dönüşüyor. Muğla, aktif fay hatlarının bulunduğu sismik bir bölgede yer alıyor. Bu bilinçle, kenti depreme dirençli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplanma alanlarının belirlenmesinden yapıların kontrol ve güçlendirilmesine kadar pek çok alanda önlem alıyoruz. Ancak, sadece binaları güçlendirmek yeterli değil; toplumun bilinçlenmesi ve afet yönetimine aktif katılımı da hayati önem taşıyor. Bu nedenle halkımızı bilinçlendirmek için eğitimlere devam ederken deprem çantası dağıtımına da başladık. Olası bir depremde kayıplarımızı en aza indirmek, her bir canımızı korumak için Büyükşehir olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.