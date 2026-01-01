Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kooperatifçilik modeli ödülle taçlandı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimlerde örnek gösterilen başarılı uygulamaları görünür kılmak amacıyla düzenlenen "Meclis Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri-En İyi Uygulamalar (Best Practices)" kapsamında “Kadın Üreticilere Yönelik, Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi” projesi ile ödüle layık görüldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Meclis Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri-En İyi Uygulamalar'da “Yerel Kalkınma” Büyükşehir–İl kategorisinde, “Kadın Üreticilere Yönelik, Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi” projesiyle ödüle layık görüldü. Ödülü, Muğla Büyükşehir Belediyesini temsilen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem teslim aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarımı yalnızca bir üretim faaliyeti olarak değil; kırsal kalkınma, sosyal adalet, çevresel sürdürülebilirlik ve yerel ekonomi başlıklarıyla birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam ediyor. Bu yaklaşımın merkezinde ise kooperatifler yer alırken, Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticinin emeğini koruyan, gelirini artıran ve Muğla’nın yerel değerlerini geleceğe taşıyan güçlü kooperatif yapıları oluşturuluyor.

Güçbirliği Kooperatifi Projesi

Bu anlayış doğrultusunda hayata geçirilen Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi Projesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; il sınırları içerisinde Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren kooperatifleri tek bir çatı altında buluşturan, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan bir kalkınma modeli olma özelliği taşıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca kadın üreticilere öncelik veren bir yaklaşımı temel ilke olarak benimserken; kadın emeğinin üretimde, kooperatiflerde ve yerel ekonomide daha güçlü yer almasını hedefliyor.

“Tarımda üreticinin gücünü kooperatiflerle büyütüyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede tarımın, üretimin ve kooperatifçiliğin Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin temel öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Aras, “Muğla’da tarımı yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil, aynı zamanda kırsal kalkınmanın, toplumsal dayanışmanın ve yerel ekonominin güçlenmesinin ana unsuru olarak görüyoruz. Üreticimizin emeğinin karşılığını almasını, ürünün değerinde satılmasını ve kooperatifler aracılığıyla sürdürülebilir bir üretim modelinin kurulmasını çok önemsiyoruz” dedi.

Kooperatifçiliğin yerel kalkınmadaki rolüne dikkati çeken Aras, “Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi Projesi ile farklı bakanlıklara bağlı kooperatifleri tek bir çatı altında buluşturarak Türkiye’de örnek bir model ortaya koyduk. Bu model, üreticinin gücünü birleştiren, pazarlama kapasitesini artıran ve yerel değerleri koruyan bir yapıyı ifade ediyor” ifadelerini kullandı.

Kadın üreticilere verilen öneme de değinen Aras, “Kadın emeğinin tarımda ve kooperatiflerde daha görünür ve güçlü olması, yerel kalkınmanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu alanda attığımız adımların böylesine önemli bir ödülle taçlandırılması, doğru yolda ilerlediğimizin göstergesidir” diye konuştu.