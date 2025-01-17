Muğla Büyükşehir’den Ortaca’ya yeni yuva

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmetler alanında gerçekleştirdiği projelerle il genelinde örnek çalışmalar ortaya koymaya devam ediyor. Ailelerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı projeler geliştiren belediye, gündüz bakımevleri ile hem ebeveynlerin yaşam kalitesini artırmayı hem de çocukların eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanmasını sağlamayı hedefliyor. Bu bakımevleri, çocukların güvenli bir ortamda fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklerken, aynı zamanda kadınların iş hayatına katılmasını da sağlayacak.

Ahmet Aras’ın seçim vaatlerinden biri olan gündüz bakımevleri projesi, il genelinde genişlemeye devam ediyor. Aras, Yatağan’da hizmete açılan bakımevlerinin ardından, Ortaca’da da Emin Eller Gündüz Bakımevi’nin yakında hizmete gireceği müjdesini paylaştı.

85 ÇOCUK KAPASİTELİ OLACAK

Ortaca’nın Merkez Mahallesi’nde açılacak olan Emin Eller Gündüz Bakımevi, 5 sınıf ve 85 çocuk kapasitesiyle hizmet verecek. Bakımevine 25-66 aylık çocuklar kabul edilecek. Eğitim ve bakım hizmetlerinin sunulacağı bakımevinde, 1 müdür, 5 grup sorumlusu öğretmen, 5 öğretmen, 1 hizmetli ve 1 aşçı görev alacak.

Ortaca Emin Eller Gündüz Bakımevi’nde, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek, temel alışkanlıklar kazandırmak ve kadın istihdamına katkı sağlamak hedefleniyor. Ortaca Gündüz Bakımevi’nin tüm üniteleri yönetmeliklere uygun olarak düzenleniyor. Ortaca Emin Eller Gündüz Bakımevi, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün uygun görüşü ile işletmeye alınacak.

Ortaca ilçesinde açılacak olan Emin Eller Gündüz Bakımevi ile çocukları nitelikli bir kadro eşliğinde, güvenli bir eğitim ortamında geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamayı hedeflediklerini belirten Aras, bakımevlerinin aynı zamanda çalışan ailelere büyük bir kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Aras, açıklamasında şunları söyledi: “Seçim vaatlerimizden biri olan gündüz bakımevleri projesiyle çocuklarımızı geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamayı amaçlıyoruz. Söz verdiğimiz gibi, Ortaca ilçemizde gündüz bakımevi açıyoruz. İhtiyaç duyulan ilçelerimizde, ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceği, eğitim ve sosyal gelişim olanakları sunan bakımevlerinin açılması bizim için büyük bir önem taşıyor. Bunun yanı sıra Seydikemer ilçemizde de bir gündüz bakımevi açmak için çalışmalarımız sürüyor. Ülkemizin geleceği için Atamızın izinde, sağlıklı nesiller yetiştirmek adına bakımevleri açmaya devam edeceğiz.”