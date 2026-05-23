Muğla CHP'den Özgür Özel'e tam destek
CHP Muğla İl Başkanlığı ve Muğla'nın tüm ilçelerinde bulunan İlçe Örgütleri mutlak butlan kararını reddederek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında olduklarını açıkladı.
CHP Muğla İl ve İlçe Örgütleri yayımladıkları bildiride "Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı ve İlçe Başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi.
Bildirinin tamamı şöyle:
Cumhuriyeti kuran Partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır.
Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır.
"Mutlak Butlan" kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız.
Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı ve İlçe Başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız.
Gelinen aşamada; Partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla...
CHP Muğla İl Başkanlığı
CHP Bodrum İlçe Başkanlığı
CHP Dalaman İlçe Başkanlığı
CHP Datça İlçe Başkanlığı
CHP Fethiye İlçe Başkanlığı
CHP Kavaklıdere İlçe Başkanlığı
CHP Köyceğiz İlçe Başkanlığı
CHP Marmaris İlçe Başkanlığı
CHP Menteşe İlçe Başkanlığı
CHP Milas İlçe Başkanlığı
CHP Ortaca İlçe Başkanlığı
CHP Seydikemer İlçe Başkanlığı
CHP Ula İlçe Başkanlığı
CHP Yatağan İlçe Başkanlığı