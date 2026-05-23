Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Muğla CHP'den Özgür Özel'e tam destek

CHP Muğla İl Başkanlığı ve Muğla'nın tüm ilçelerinde bulunan İlçe Örgütleri mutlak butlan kararını reddederek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında olduklarını açıkladı.

Güncel
  • 23.05.2026 22:08
  • Giriş: 23.05.2026 22:08
  • Güncelleme: 23.05.2026 22:16
Kaynak: Haber Merkezi
Muğla CHP'den Özgür Özel'e tam destek
Fotoğraf: ANKA
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

CHP Muğla İl Başkanlığı ve Muğla'nın 13 ilçesinde bulunan CHP ilçe örgütleri mahkemenin CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına karşı çıkarak Özgür Özel'in yanında olduklarını duyurdu.

CHP Muğla İl ve İlçe Örgütleri yayımladıkları bildiride "Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı ve İlçe Başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Bildirinin tamamı şöyle:

Cumhuriyeti kuran Partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır.

Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır.

"Mutlak Butlan" kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız.

Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı ve İlçe Başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız.

Gelinen aşamada; Partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla...

CHP Muğla İl Başkanlığı

CHP Bodrum İlçe Başkanlığı

CHP Dalaman İlçe Başkanlığı

CHP Datça İlçe Başkanlığı

CHP Fethiye İlçe Başkanlığı

CHP Kavaklıdere İlçe Başkanlığı

CHP Köyceğiz İlçe Başkanlığı

CHP Marmaris İlçe Başkanlığı

CHP Menteşe İlçe Başkanlığı

CHP Milas İlçe Başkanlığı

CHP Ortaca İlçe Başkanlığı

CHP Seydikemer İlçe Başkanlığı

CHP Ula İlçe Başkanlığı

CHP Yatağan İlçe Başkanlığı

BirGün'e Abone Ol