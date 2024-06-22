Muğla'da 10 kilometrelik araç kuyruğu

Kurban Bayramı tatili için Muğla'nın turistlik bölgelerine gelen tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Tatilciler, Muğla-Antalya kara yolunda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turizm bölgelerine sahip Muğla, yoğun talep gördü.

Muğla'ya, tatil boyunca yaklaşık 3 milyon yerli turistin geldiği belirtildi. Otel, apart ve pansiyonların yanı sıra çadırlarda konaklayan tatilciler, memleketlerine dönmek için yola çıktı.

Tatilciler, Muğla-Antalya kara yolunda yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Güzergahta herhangi bir kaza yaşanmaması için trafik ekipleri önlem aldı.