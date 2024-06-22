Muğla'da 10 kilometrelik araç kuyruğu
Kurban Bayramı tatili için Muğla'nın turistlik bölgelerine gelen tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Tatilciler, Muğla-Antalya kara yolunda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kaynak: DHA
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turizm bölgelerine sahip Muğla, yoğun talep gördü.
Muğla'ya, tatil boyunca yaklaşık 3 milyon yerli turistin geldiği belirtildi. Otel, apart ve pansiyonların yanı sıra çadırlarda konaklayan tatilciler, memleketlerine dönmek için yola çıktı.
Tatilciler, Muğla-Antalya kara yolunda yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Güzergahta herhangi bir kaza yaşanmaması için trafik ekipleri önlem aldı.