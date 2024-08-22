Muğla'da 14'ü kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 kişi yakalandı

Muğla'da, 14'ü kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, 12-18 Ağustos'ta il genelinde aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 14'ü, 2 ile 10 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası, 26'sı da çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan toplam 40 şüpheli yakalandı.

Yakalanan kişiler arasında, "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amcayla Temin Etme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir hükümlünün de olduğu bildirildi.

Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.