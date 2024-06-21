Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki sahilde 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris Taşlıca mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle müşterek yapılan takip sonucunda 18 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.