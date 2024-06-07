Muğla'da 18 noktadan 17 ton çöp çıktı

Muğla'da Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde 18 noktada yapılan çalışmalarda 17 ton atık çıkarıldı.

Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Muğla kıyı şeridinde 13 balıkçı barınağı ve 5 lokasyonda Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Su ürünleri Kontrol Şube Müdürlüğü dalgıç ekipleri ile deniz dibi temizliği yapıldı.

Muğla'nın ‘Sakin Kent' unvanlı Ula Akyaka Mahallesi'nde gerçekleştirilen deniz dibi temizliğine 6 dalgıç katıldı. Dalgıçlar deniz debi temizliği yanında Akyaka'nın ünlü Kadın Azmağı ve Akçapınar Azmağında da dip temizliği yaptı.

Akyaka Mahallesi'nde gerçekleştirilen deniz dibi ve Kadın Azmağı dip temizliğinde kısa süre içinde denizden özellikle cam şişeler, plastik şişeler, lastik ve balıkçı sepetini denizden çıkardı. Çıkarılan çöpler Akyaka İskele girişinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sergilendi.

Denizlerin sürdürülebilir su ürünleri üretimi için çok önemli olduğunu belirten Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze bağlı 123 kişilik dalış timimiz, bugün sadece Akyaka'da değil, 13 balıkçı barınağımızda ve 5 lokasyonda yani toplam 18 noktada su altı temizliğine katıldılar. Deniz dibi temizliği yaptılar. Muğla bir yeryüzü cenneti. Biz de Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Çevre Haftasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza destek olsun ve tarımın temiz denizlerin tarımsal üretim için de, su ürünleri içinde çok önemli olduğu hareketle bu temizlik işini yaptık. Arkadaşlarımın emeklerine sağlık. Yaklaşık 17 ton çöpü, bunları ne yazık ki, deniz altından çıkardılar. Emeklerine sağlık. Asıl mesele, biz her zaman söylüyoruz, Lütfen biz temizlemeye devam edeceğiz ama asıl mesele kirletmemek. Bu atıkları gördüğünüz üzere hiç yakıştıramadığımız şeyler. Yıllardır bunu haykırıyoruz, seslendiriyoruz, bu denizler bize miras, biz de gelecek kuşaklara miras bırakmak durumundayız. Yeryüzü cenneti Muğla'da hep birlikte, bütün kamu, yerel yönetim, Bakanlığımız Çevre ve Şehircilik bakanlığı ile birlikte temiz çevre, temiz toprak, sürdürülebilir su ürünleri üretimi, sürdürebilir tarım hedefi ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.