Muğla'da 19 yıldır haber alınamayan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

Muğla'da 19 yıldır kendisinden haber alınamayan Erdoğan Bozkurt'un (53) öldürüldüğü ortaya çıktı.

Fethiye ilçesinde 2005'te ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Erdoğan Bozkurt'a ulaşılamayınca dosya kapatıldı.

3 ay önce yapılan ihbarda Bozkurt'un öldürüldüğü bilgisi verildi. Yeniden açılan soruşturma kapsamında Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araştırma başlattı.

Jandarma, Bozkurt'un Fethiye ilçesi Ovacık Mahallesi'nde öldürülüp, bu bölgeye gömüldüğünü belirledi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Bozkurt'un öldürülmesi olayına karışanların, aralarında husumet bulunan Cemil Koyuncu, Zehni Koyuncu, Nuray Pehlivan, Şevkiye Koyuncu, Hasan Cura olduğunu tespit eden jandarma, 29 Kasım'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bozkurt'a ait olduğu değerlendirilen kemiklerse bugün kadavra köpekleri ile yapılan aramada Deliktaş mevkisinde bulundu.

Kemikler, Bozkurt'a ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.