Muğla'da 2 ayrı noktada orman yangını
Muğla'nın Menteşe ve Milas ilçelerinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Vali Akbıyık, Milas'ta 14 evin boşaltıldığını açıkladı.
Muğla'da Menteşe ve Milas'ta 2 ayrı bölgede yaşanan orman yangınan müdahale ediliyor.
Menteşe'nin Gazeller Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Yangın rüzgarla birlikte kısa sürede Denizli sınırlarına ilerledi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
MİLAS'TA DA YANGIN ÇIKTI
Milas ilçesi Kısıtlar Mahallesi'ndeki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
MUĞLA VALİSİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA
Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Kısırlar Mahallesi'nde 14 haneyi tedbir amaçlı boşalttık. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.