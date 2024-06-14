Muğla'da 2 ayrı noktada orman yangını

Muğla'nın Menteşe ve Milas ilçelerinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Vali Akbıyık, Milas'ta 14 evin boşaltıldığını açıkladı.

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