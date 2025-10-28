Muğla'da 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yerini tespit etti.

Foça Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.