Muğla'da 297 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde, hakkında 297 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 5 ayrı suçtan 297 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 490 bin lira para cezası ile aranan hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.