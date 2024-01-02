Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Muğla Köyceğiz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şehir, öğle saatlerinde de 3.2 büyüklüğünde deprem ile sarsılmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 21:21'de Muğla Köyceğiz merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Rasathane, gün içerisinde saat 13.30'da da Muğla'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu.
3.5 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği 5 km olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 2, 2024
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) https://t.co/njHAKVa3NF
02.01.2024, 21:21:22 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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