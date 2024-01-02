Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Muğla Köyceğiz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şehir, öğle saatlerinde de 3.2 büyüklüğünde deprem ile sarsılmıştı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 21:21'de Muğla Köyceğiz merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Rasathane, gün içerisinde saat 13.30'da da Muğla'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

3.5 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği 5 km olarak açıklandı.