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Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Muğla Köyceğiz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şehir, öğle saatlerinde de 3.2 büyüklüğünde deprem ile sarsılmıştı.

Güncel
  • 02.01.2024 21:57
  • Giriş: 02.01.2024 21:57
  • Güncelleme: 02.01.2024 21:59
Kaynak: Haber Merkezi
Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 21:21'de Muğla Köyceğiz merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Rasathane, gün içerisinde saat 13.30'da da Muğla'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

3.5 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği 5 km olarak açıklandı.

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