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Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 10:28'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.37 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 23.08.2024 11:17
  • Giriş: 23.08.2024 11:17
  • Güncelleme: 23.08.2024 11:19
Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 10:28'de meydana gelen depremin derinliği 6.37 km olarak ölçüldü.

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