Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 10:28'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.37 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 10:28'de meydana gelen depremin derinliği 6.37 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 23, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [80.41 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2024-08-23
Saat:10:28:11 TSİ
Enlem:36.88306 N
Boylam:26.36917 E
Derinlik:6.37 km
Detay:https://t.co/qz89GTq1tg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi