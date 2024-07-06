Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 10.09'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, saat 09.09'da yaşanan sarsıntının büyklüğü 3.6 olarak kaydedildi.
Depremin derinliği 66.04 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 6, 2024
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-07-06
Saat:10:09:22 TSİ
Enlem:36.69056 N
Boylam:28.09417 E
Derinlik:66.04 km
Detay:https://t.co/j2FaAFaa79@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi