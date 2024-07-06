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Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 10.09'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 06.07.2024 10:21
  • Giriş: 06.07.2024 10:21
  • Güncelleme: 06.07.2024 10:27
Kaynak: Haber Merkezi
Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, saat 09.09'da yaşanan sarsıntının büyklüğü 3.6 olarak kaydedildi.

Depremin derinliği 66.04 kilometre olarak açıklandı.

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