Muğla'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, depreme ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, saat 11.58'de merkez üssü Datça olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

AFAD'ın aktardığı verilere göre, depremin derinliği 7,31 kilometre olarak ölçüldü.