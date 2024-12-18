Muğla'da 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın aktardığına göre, saat 11.58'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7,31 kilometre olarak ölçüldü.
Muğla'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, depreme ilişkin açıklama yaptı.
Buna göre, saat 11.58'de merkez üssü Datça olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
AFAD'ın aktardığı verilere göre, depremin derinliği 7,31 kilometre olarak ölçüldü.