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Muğla'da 3.8'lik deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 06.39'da 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Güncel
  • 30.04.2025 07:27
  • Giriş: 30.04.2025 07:27
  • Güncelleme: 30.04.2025 07:31
Kaynak: Haber Merkezi
Muğla'da 3.8'lik deprem

Muğla'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Marmaris'te saat 06.39'da yaklaşık 10 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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