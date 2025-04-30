Muğla'da 3.8'lik deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 06.39'da 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Muğla'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Marmaris'te saat 06.39'da yaklaşık 10 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2025
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Akdeniz - [10.89 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2025-04-30
Saat:06:39:29 TSİ
Enlem:36.53444 N
Boylam:28.12361 E
Derinlik:9.98 km
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