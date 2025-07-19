Muğla'da 3 yıldır haber alınamayan kadın, evli olduğu erkek ve kayınbiraderleri tarafından öldürülmüş!

Muğla'da 3 yıl önce kayıp başvurusu yapılan Aysun Derse’nin evli olduğu erkek ve akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 2022 yılının Nisan ayında kaybolan Aysun Derse ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Haziran'da ormanda çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada Aysun Derse'ye ait kemik parçaları ve kıyafetler bulundu. Ele geçirilen deliller ve bulgulardan yola çıkan polis, Aysun Derse'yi, evli olduğu Metin Derse, 2 kayınbiraderi ve Metin Derse'nin amcasının oğlunun öldürdüğünü tespit etti.

10 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bunun üzerine, savcılık talimatı ile olaya ilişkin 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, Antalya, Diyarbakır, Elazığ ve Mersin'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 belgesiz av tüfeği, 2 belgeli av tüfeği ve 47 tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden Metin Derse ile 2 kardeşi ve amcasının oğlu tutuklandı; diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.