Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'da saat 04:30'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Muğla Marmaris'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 0430'da meydana gelen depremin derinliği, 13.62 km olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 6, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [64.92 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2025-01-06
Saat:04:30:33 TSİ
Enlem:36.04694 N
Boylam:28.12222 E
Derinlik:13.62 km
Detay:https://t.co/g9txMotsim@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi