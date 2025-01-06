Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'da saat 04:30'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 06.01.2025 05:50
  • Giriş: 06.01.2025 05:50
  • Güncelleme: 06.01.2025 05:56
Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Muğla Marmaris'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 0430'da meydana gelen depremin derinliği, 13.62 km olarak açıklandı.

BirGün'e Abone Ol