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Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 21.08.2023 19:00
  • Giriş: 21.08.2023 19:00
  • Güncelleme: 21.08.2023 19:05
Kaynak: Haber Merkezi
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Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AA

Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 18.45'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 61.85 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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