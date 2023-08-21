Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 18.45'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 61.85 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 21, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Marmaris (Muğla)
Tarih:2023-08-21
Saat:18:45:57 TSİ
Enlem:36.759 N
Boylam:28.134 E
Derinlik:61.85 km
Detay:https://t.co/p7CkWqGj88@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi