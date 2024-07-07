Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.55'te merkez üssü Datça olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 7, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [251.35 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-07-07
Saat:16:55:36 TSİ
Enlem:34.51972 N
Boylam:26.67 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/lczYaomqYJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi