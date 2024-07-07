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Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 07.07.2024 17:15
  • Giriş: 07.07.2024 17:15
  • Güncelleme: 07.07.2024 17:17
Kaynak: Haber Merkezi
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.55'te merkez üssü Datça olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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