Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 03:19'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 22.69 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 03:19'da meydana gelen depremin derinliği 22.69 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 22, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [111.08 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-08-22
Saat:03:19:23 TSİ
Enlem:35.69389 N
Boylam:27.48722 E
Derinlik:22.69 km
Detay:https://t.co/12PoTNuDvL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi