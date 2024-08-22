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Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 03:19'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 22.69 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 22.08.2024 08:29
  • Giriş: 22.08.2024 08:29
  • Güncelleme: 22.08.2024 08:31
Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 03:19'da meydana gelen depremin derinliği 22.69 km olarak ölçüldü.

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