Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 03:19'da meydana gelen depremin derinliği 22.69 km olarak ölçüldü.