AFAD, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 06:40'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 12.10.2025 06:51
  • Giriş: 12.10.2025 06:51
  • Güncelleme: 12.10.2025 06:58
Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 06:40'ta meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği, 12.04 kilometre olarak belirlendi.

