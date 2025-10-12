Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 06:40'ta meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği, 12.04 kilometre olarak belirlendi.