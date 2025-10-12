Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 06:40'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 06:40'ta meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği, 12.04 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 12, 2025
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Köyceğiz (Muğla)
Tarih:2025-10-12
Saat:06:40:58 TSİ
Enlem:37.09194 N
Boylam:28.58472 E
Derinlik:12.04 km
Detay:https://t.co/UtH5KCYvOS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi